Ещё
Движение электрички Москва-Нахабино на Рижском направлении отменено
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение электрички Москва-Нахабино на Рижском направлении отменено 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
Движение пригородного электропоезда Москва-Нахабино отменено на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД).
— Рижское направление. Полная отмена поезда №6623 Москва-Нахабино, — сообщила пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
Дополнение. Рижское направление. Полная отмена п. 6623 (Москва — Нахабино). Частичная отмена п. 6012 (Шаховская — Москва) на участке Нахабино — Москва.
— ЦППК (@centralppk) 9 апреля 2018 г.
В пресс-службе добавили, что также частично отменена электричка №6012, следующая из Шаховской в Москву, на участке Нахабино-Москва.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбуждено после столкновения поезда и микроавтобуса в Крыму
Тринадцатилетний зацепер погиб, упав с крыши поезда «Тверь-Москва»
Вечерняя Москва: последние новости
Первая пара уток-огарей вернулась в Москву после зимовки Максим Ликсутов заявил, что первые электробусы появятся на улицах столицы до сентября Названа самая низкая стоимость аренды однушки в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Табакова взбесил народ60
Сбербанк выступил с заявлением469
Дело Скрипаля завернуло в Сирию223
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1209
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече76
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение