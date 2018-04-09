Движение электрички Москва-Нахабино на Рижском направлении отменено

Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.

Движение пригородного электропоезда Москва-Нахабино отменено на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД).

— Рижское направление. Полная отмена поезда №6623 Москва-Нахабино, — сообщила пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.

Дополнение. Рижское направление. Полная отмена п. 6623 ( Москва Нахабино ). Частичная отмена п. 6012 (Шаховская — Москва) на участке Нахабино — Москва.

— ЦППК (@centralppk) 9 апреля 2018 г.

В пресс-службе добавили, что также частично отменена электричка №6012, следующая из Шаховской в Москву, на участке Нахабино-Москва.

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