Движение электрички Москва-Нахабино на Рижском направлении отменено 

Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
Движение пригородного электропоезда Москва-Нахабино отменено на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД).
— Рижское направление. Полная отмена поезда №6623 Москва-Нахабино, — сообщила пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
Дополнение. Рижское направление. Полная отмена п. 6623 (Москва — Нахабино). Частичная отмена п. 6012 (Шаховская — Москва) на участке Нахабино — Москва.
— ЦППК (@centralppk) 9 апреля 2018 г.
В пресс-службе добавили, что также частично отменена электричка №6012, следующая из Шаховской в Москву, на участке Нахабино-Москва.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбуждено после столкновения поезда и микроавтобуса в Крыму
Тринадцатилетний зацепер погиб, упав с крыши поезда «Тверь-Москва»