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Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
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Рабочие и колхозницы: завершилась реставрация четырех скульптурных групп на Центральном павильоне ВДНХ 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Завершилась реставрация четырех скульптурных композиций работы Георгия Мотовилова, изображающих рабочего и колхозницу. Они расположены на втором ярусе павильона № 1 «Центральный» ВДНХ. Об этом сообщил на своей официальной странице в «Твиттере» Сергей Собянин.
С отреставрированных фигур сняли леса, и теперь они снова открыты для обзора.
«Скульптурные группы «Рабочий и колхозница», олицетворяющие изобилие, всегда привлекали внимание гостей ВДНХ. В первую очередь это связано с их высотой: она составляет почти семь с половиной метров. Изначально сборка фигур проходила в мастерской, на это указывают характерные швы на скульптурах: большие листы темной меди приваривали на стальной каркас», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Он также отметил, что в ходе реставрации, начавшейся летом 2017 года, была выполнена сухая расчистка фигур, удалены плотные черные корки, рыхлая патина и подтеки, а также укреплена бетонная часть основания плинта под скульптурами. Финальным этапом стало покрытие фигур воском для дополнительной защиты.
«Снятие лесов — всегда очень важная, ответственная и немного волнующая процедура. Уже сегодня посетители ВДНХ могут оценить итог многодневного кропотливого труда реставраторов», — добавил Алексей Емельянов.
Совсем недавно строительные леса сняли и с золотой звезды, венчающей шпиль павильона № 1 «Центральный». Ее не обновляли более 60 лет.
В настоящий момент проходит масштабная реставрация ВДНХ: в работе находятся порядка 40 объектов, в том числе павильоны центральной зоны выставки и фонтаны. Комплексные работы по благоустройству и реставрации начались в 2014 году. После завершения противоаварийных и первоочередных работ на ВДНХ ключевым направлением стала комплексная реставрация исторических павильонов.
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