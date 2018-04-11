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До Химок пустят скоростной водный маршрут
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Между Москвой и Химками начнет курсировать скоростной водный маршрут 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Новые скоростные суда начнут курсировать в регулярном режиме.
Новый водный скоростной маршрут появится между Москвой и Химками. Сообщается, что курсировать суда могут начать уже через месяц, рассказал телеканала "360".
В яхт-клубе в старых Химках будет расположен причал для нового водного общественного транспорта.
Химкинский микрорайон Левобережный будет одной из точек маршрута. Он охватит три объекта: причал у северного речного вокзала в Москве, пристань в яхт-клубе "Маяк" в старых Химках и микрорайон Левобережный. На обсуждение вынесен вопрос о том, где расположить причал в третьей точке. Скоростное судно будет альтернативой пешеходному мосту, о котором просили местные жители.
Директор яхт-клуба "Маяк" Игорь Сельченок сообщил, что к первому мая они готовы открыть причал и принимать судно. По его словам, Речной вокзал тоже готов к запуску маршрута.
"Что касается Левого берега — там требуется инфраструктура, а именно причал. Вся особенность Левобережного района заключается в том, что чтобы жителям посетить Старые Химки, например, парк имени Льва Толстого, на это уходит минут 30–40. Нужно через МКАД добираться сюда — очень неудобно и долго", — отметил Игорь Сельченок.
Планируется, что в будущем для перевозки пассажиров будут использовать лодки на подводных крыльях. Лодки могут вместить на борту свыше 60 человек, и они легко набирают скорость до 60 км/ч. На таких судах из Химок в Москву можно попасть за пять минут.
"Мы хотим сделать это сообщение регулярным, чтобы жителям было удобно, было расписание. Здесь будет создана специальная перехватывающая парковка, также мы свяжем остановку водного транспорта с маршрутами автобусов", — добавила Елена Дегтева, заместитель главы администрации Химок.
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