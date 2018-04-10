В Казани в районе будущей станции метро «Сахарова» начались работы

Территорию участка обнесли забором, на месте работает установка для бурения скважин.

«Сейчас здесь идут буровые работы, точнее, инженерно-геологические изыскания. Они необходимы для того, чтобы исследовать грунт», — рассказал геолог ГУП «Татинвестгражданпроект».

Подготовительные работы на месте строительства метро продлятся от шести месяцев до года. Остановка «Сахарова» будет расположена на второй ветке метро, которая пройдет от станции на ул. Фучика через «Мегу» до разъезда Восстания. Ее общая протяженность будет на 3 км больше, чем у первой линии, и составит 20 км.