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Жители Сокола смогут купить фермерскую продукцию на ярмарках выходного дня
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Жители Сокола смогут купить фермерскую продукцию на ярмарках выходного дня 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Рядом с районом Сокол 20 апреля будут работать две ярмарки выходного дня. Фермерскую продукцию можно приобрести по адресам: проезд Березовой Рощи, 2 и Красноармейская улица, 36 — 38.
Всего в столице 20 апреля начнут работать больше 100 ярмарок с тем, чтобы жители могли покупать фермерскую продукцию без посредников. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, в этом году главы крестьянских хозяйств впервые получат 20 процентов торговых мест в группе товаров «овощи и фрукты». (ео)
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