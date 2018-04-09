Жители Сокола смогут купить фермерскую продукцию на ярмарках выходного дня

Рядом с районом Сокол 20 апреля будут работать две ярмарки выходного дня. Фермерскую продукцию можно приобрести по адресам: проезд Березовой Рощи, 2 и Красноармейская улица, 36 — 38.

Всего в столице 20 апреля начнут работать больше 100 ярмарок с тем, чтобы жители могли покупать фермерскую продукцию без посредников. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, в этом году главы крестьянских хозяйств впервые получат 20 процентов торговых мест в группе товаров «овощи и фрукты». (ео)