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На улице Зои и Александра Космодемьянских заработает ярмарка выходного дня
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На улице Зои и Александра Космодемьянских заработает ярмарка выходного дня 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Рядом с кинотеатром «Рассвет» на улице Зои и Александра Космодемьянских 20 апреля будет открыта ярмарка выходного дня.
Торговые ряды расположатся по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, владение 23.
Ярмарки выходного дня нужны для того, чтобы жители столицы могли покупать фермерскую продукцию без посредников. Площадки для ярмарок есть во всех округах. Всего в Москве выделено 102 места для торговли по выходным дням.
В этом году 20% торговых мест в группе товаров «овощи и фрукты» получат главы крестьянских хозяйств. Такой результат достигнут впервые. (ео)
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