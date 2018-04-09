На улице Зои и Александра Космодемьянских заработает ярмарка выходного дня

Рядом с кинотеатром «Рассвет» на улице Зои и Александра Космодемьянских 20 апреля будет открыта ярмарка выходного дня.

Торговые ряды расположатся по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, владение 23.

Ярмарки выходного дня нужны для того, чтобы жители столицы могли покупать фермерскую продукцию без посредников. Площадки для ярмарок есть во всех округах. Всего в Москве выделено 102 места для торговли по выходным дням.

В этом году 20% торговых мест в группе товаров «овощи и фрукты» получат главы крестьянских хозяйств. Такой результат достигнут впервые. (ео)