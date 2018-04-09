Ещё
Дорожники рассказали, на сколько Москва «ускорилась» за последние годы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дорожники рассказали, на сколько Москва «ускорилась» за последние годы 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Аналитики Центра организации дорожного движения вычислили, на сколько в Москве выросла скорость движения транспорта за последние 5 лет.
Вести.Ru: последние новости
В Москве начали строить станцию метро "Ржевская" "Разделяй и используй": в Москве проходит ежегодная экологическая акция Юго-западный участок Большого кольца метро Москвы запустят в 2020 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше372
Эрдоган нацелился на Донбасс283
Сбербанк выступил с заявлением66
Авиаудару по Сирии нашли объяснение143
Черный понедельник наступил для России821
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение