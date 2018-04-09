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Дорожники рассказали, на сколько Москва «ускорилась» за последние годы
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Дорожники рассказали, на сколько Москва «ускорилась» за последние годы
Вести.Ru
45 минут назад
Фото:
Вести.Ru
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Аналитики Центра организации дорожного движения вычислили, на сколько в
Москве
выросла скорость движения транспорта за последние 5 лет.
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