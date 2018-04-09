На фестивале «Пасхальный дар» в первые два дня состоялось 20 благотворительных акций

Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар» за два дня прошло 20 благотворительных акций, в фестивале принимают участие свыше 20 крупнейших российских благотворительных фондов, говорится в сообщении пресс-службы организаторов фестиваля.

Фестиваль «Пасхальный дар» стартовал в столице 7 апреля. За два первых дня посетители фестиваля посмотрели 60 спектаклей, поучаствовали в 152 мастер-классах, побывали на пасхальном балу, поиграли в гольф и покатались на каруселях. С 9 по 15 апреля москвичей ждет еще множество интересных и добрых событий.

«За выходные на фестивале прошло 20 благотворительных программ. Например, 7 апреля на площади Революции все желающие могли поучаствовать в празднике благотворительного фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ», — говорится в сообщении.

Помимо концертной программы с участием звезд проекта «Голос», гостям предлагалось пройти тест на выявление признаков инсульта, поучаствовать в акции «Напиток за улыбку», посетить лекции, посвященные здоровому образу жизни. Акцию поддержала финалистка проекта «Голос», посол чемпионата мира по футболу Эльмира Калимуллина.

Весенний фестиваль «Пасхальный дар» в этом году проходит с 7 по 15 апреля. Это один из традиционных фестивалей цикла «Московские сезоны», который уже не первый год позволяет москвичам и гостям столицы ярко и весело встретить светлый праздник Пасхи на улицах города. География фестиваля охватила 38 площадок: 25 площадок — в центре Москвы, округах и парках, а также 13 площадок территориях московских храмов.