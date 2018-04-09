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Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом»
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Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом столичный градоначальник написал в своём микроблоге Twitter.
Подписали соглашение о сотрудничестве с  @roscosmos. В Москве в космической отрасли работает 67 тысяч человек. НИИ, КБ, промпредприятия — это уникальный симбиоз ученых, конструкторов, инженеров, рабочих. Развитие "Роскосмоса" во многом определяет уровень развития города и страны. pic.twitter.com/J8GV122Wsz
Сергей Собянин (@MosSobyanin)
April 9, 2018
В рамках сотрудничества в столице будут создаваться промышленные и инновационные кластеры. Церемония подписания прошла в ходе визита мэра в головной офис АО «Российские космические системы», входящего в состав ГК «Роскосмос».
Фото © twitter.com/MosSobyanin
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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