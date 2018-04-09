Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом»

Об этом столичный градоначальник написал в своём микроблоге Twitter.

Подписали соглашение о сотрудничестве с @roscosmos. В Москве в космической отрасли работает 67 тысяч человек. НИИ, КБ, промпредприятия — это уникальный симбиоз ученых, конструкторов, инженеров, рабочих. Развитие "Роскосмоса" во многом определяет уровень развития города и страны. pic.twitter.com/J8GV122Wsz

April 9, 2018

В рамках сотрудничества в столице будут создаваться промышленные и инновационные кластеры. Церемония подписания прошла в ходе визита мэра в головной офис АО «Российские космические системы» , входящего в состав ГК «Роскосмос».

Фото © twitter.com/MosSobyanin

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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