Центр «Космонавтика и авиация» открылся на ВДНХ

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открыт для посетителей с 13 апреля

Центр "Космонавтика и авиация", расположенный в павильоне №34 "Космос" на ВДНХ, будет доступен для посещения с 13 апреля.

Посещение центра проходит по расписанию, уточнить которое, а также приобрести билеты, можно на сайтах vdnh.ru и cosmos.vdnh.ru. Продажи билетов в кассах, чтобы избежать очередей, в ближайший месяц не предусмотрено. С 13 по 15 апреля на фасаде павильона будет проходить театральное и аудиовизуальное шоу французского воздушного театра Motus Modules и транслироваться видеопроекция.

Посетить центр "Космонавтика и авиация" можно ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 22.00. Вход на последний сеанс возможен не позднее 21.00, с этого времени и до 22.00 центр работает только на выход. Билеты для посещения центра продаются онлайн только на сайтах vdnh.ru и cosmos.vdnh.ru.

Стоимость входного билета в центр "Космонавтика и авиация": 500 рублей, цена льготного билета — 250 рублей. Для детей-сирот, детей до шести лет включительно, инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны билет на основную экспозицию бесплатный.