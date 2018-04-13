Ещё
Центр «Космонавтика и авиация» открылся на ВДНХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открыт для посетителей с 13 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центр "Космонавтика и авиация", расположенный в павильоне №34 "Космос" на ВДНХ, будет доступен для посещения с 13 апреля.
Посещение центра проходит по расписанию, уточнить которое, а также приобрести билеты, можно на сайтах vdnh.ru и cosmos.vdnh.ru. Продажи билетов в кассах, чтобы избежать очередей, в ближайший месяц не предусмотрено. С 13 по 15 апреля на фасаде павильона будет проходить театральное и аудиовизуальное шоу французского воздушного театра Motus Modules и транслироваться видеопроекция.
Посетить центр "Космонавтика и авиация" можно ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 22.00. Вход на последний сеанс возможен не позднее 21.00, с этого времени и до 22.00 центр работает только на выход. Билеты для посещения центра продаются онлайн только на сайтах vdnh.ru и cosmos.vdnh.ru.
Стоимость входного билета в центр "Космонавтика и авиация": 500 рублей, цена льготного билета — 250 рублей. Для детей-сирот, детей до шести лет включительно, инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны билет на основную экспозицию бесплатный.
РИА Новости: последние новости
На 43 станциях московского метро установят подсветку Экологическая обстановка в Москве может ухудшиться в ночь на субботу Фрунзенскую набережную закроют с 14 по 16 апреля из-за ремонта дороги
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»219
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны199
В России решили избавиться от двух министерств109
Умер юморист Андрей Жмакин56
Украина пригрозила России по газу282
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение