Скульптурные группы «Рабочий и колхозница» на Центральном павильоне ВДНХ открылись после реставрации 

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.
«На Центральном павильоне ВДНХ открылись после реставрации знаменитые скульптуры работы Г. Мотовилова. Москва вообще многим обязана Георгию Ивановичу. Он также оформлял арку северного входа и ряд станций московского метро», — написал мэр.
Выкованные из темной меди скульптурные группы «Рабочий и колхозница» расположены по четырем углам второго яруса Центрального павильона ВДНХ.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало о том, что 19 марта 2018 г. завершилась реставрация одного из символов ВДНХ — золотой звезды, венчающей шпиль Центрального павильона выставки.