Скульптурные группы «Рабочий и колхозница» на Центральном павильоне ВДНХ открылись после реставрации

«На Центральном павильоне ВДНХ открылись после реставрации знаменитые скульптуры работы Г. Мотовилова. Москва вообще многим обязана Георгию Ивановичу. Он также оформлял арку северного входа и ряд станций московского метро», — написал мэр.

Выкованные из темной меди скульптурные группы «Рабочий и колхозница» расположены по четырем углам второго яруса Центрального павильона ВДНХ.