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В трех районах на востоке Москвы в 2018 году заменят более 400 лифтов
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В трех районах на востоке Москвы в 2018 году заменят более 400 лифтов 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. В жилых домах в трех районах на востоке Москвы в 2018 году заменят более 400 лифтов, говорится в сообщении столичного фонда капитального ремонта.
В частности, в районе Вешняки в 2018 году планируется заменить по программе капремонта 231 лифт, в Гольянове — 81 лифт и 100 лифтов — в районе Соколиная гора, уточняется в сообщении.
Региональная программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах Москвы реализуется с июля 2015 года. Сейчас программа включает 27,7 тысячи домов. Всего в московских жилых домах планируется заменить в рамках капремонта 112 тысяч лифтов.
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