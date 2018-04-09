В трех районах на востоке Москвы в 2018 году заменят более 400 лифтов

МОСКВА , 9 апр — РИА Недвижимость. В жилых домах в трех районах на востоке Москвы в 2018 году заменят более 400 лифтов, говорится в сообщении столичного фонда капитального ремонта.

В частности, в районе Вешняки в 2018 году планируется заменить по программе капремонта 231 лифт, в Гольянове — 81 лифт и 100 лифтов — в районе Соколиная гора, уточняется в сообщении.

Региональная программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах Москвы реализуется с июля 2015 года. Сейчас программа включает 27,7 тысячи домов. Всего в московских жилых домах планируется заменить в рамках капремонта 112 тысяч лифтов.