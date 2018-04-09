Первые электробусы могут выйти на московские маршруты до сентября

Первые электрические автобусы могут выйти на московские городские маршруты до сентября, сообщает ФБА «Экономика сегодня»

Как заявил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов , это будет дополнение к уже существующим закупкам новых автобусов.

Устанавливаемые зарядные станции совместимы с электробусами разного производства.

По словам Ликсутова, такие транспортные средства получат системы климат-контроля и видеонаблюдения, спутниковую навигацию, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств. Также будет бесплатный Wi-Fi.

Ранее Nation News сообщало, что на МЦК планируют построить семь пешеходных переходов до 2020 года.