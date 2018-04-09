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Первые электробусы могут выйти на московские маршруты до сентября
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Первые электробусы могут выйти на московские маршруты до сентября 

RT на русском 1 час назад
Первые электрические автобусы могут выйти на московские городские маршруты до сентября, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Как заявил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, это будет дополнение к уже существующим закупкам новых автобусов.
Устанавливаемые зарядные станции совместимы с электробусами разного производства.
По словам Ликсутова, такие транспортные средства получат системы климат-контроля и видеонаблюдения, спутниковую навигацию, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств. Также будет бесплатный Wi-Fi.
Ранее Nation News сообщало, что на МЦК планируют построить семь пешеходных переходов до 2020 года.
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