Первые электробусы могут выйти на московские маршруты до сентября 

Первые электрические автобусы могут выйти на московские городские маршруты до сентября, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Как заявил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, это будет дополнение к уже существующим закупкам новых автобусов.
Устанавливаемые зарядные станции совместимы с электробусами разного производства.
По словам Ликсутова, такие транспортные средства получат системы климат-контроля и видеонаблюдения, спутниковую навигацию, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств. Также будет бесплатный Wi-Fi.
Ранее Nation News сообщало, что на МЦК планируют построить семь пешеходных переходов до 2020 года.