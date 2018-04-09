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Синоптики: В Москву пришла майская погода
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Синоптики: В Москву пришла майская погода 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Температурные показатели соответствуют климатическим показателям середины мая.
В понедельник, 9 апреля, синоптики зафиксировали в центре столицы почти 19 градусов тепла.
— Такие температурные показатели на 7-8 градусов выше положенного по статистике и точь-в-точь соответствуют климатическим показателям середины мая, — сообщили в центре погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, 10 апреля столбики термометров еще больше порадую горожан.
— Вторник станет самым теплым днем недели. Даже ночью в столице не прохладнее плюс 4-9 градусов, а днем воздух успеет прогреться до плюс 15-20 градусов, — рассказали в центре погоды.
Однако тепло в среду резко сменится похолоданием с ливнями, порывистым ветром и вторжением полярного воздуха. При этом уже в четверг весна вновь вернется в столицу.
Ранее синоптики впервые с начала текущего года зафиксировали потепление до 15,7 градуса тепла.
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