Синоптики: В Москву пришла майская погода

Температурные показатели соответствуют климатическим показателям середины мая.

В понедельник, 9 апреля, синоптики зафиксировали в центре столицы почти 19 градусов тепла.

— Такие температурные показатели на 7-8 градусов выше положенного по статистике и точь-в-точь соответствуют климатическим показателям середины мая, — сообщили в центре погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, 10 апреля столбики термометров еще больше порадую горожан.

— Вторник станет самым теплым днем недели. Даже ночью в столице не прохладнее плюс 4-9 градусов, а днем воздух успеет прогреться до плюс 15-20 градусов, — рассказали в центре погоды.

Однако тепло в среду резко сменится похолоданием с ливнями, порывистым ветром и вторжением полярного воздуха. При этом уже в четверг весна вновь вернется в столицу.

Ранее синоптики впервые с начала текущего года зафиксировали потепление до 15,7 градуса тепла.

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