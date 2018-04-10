Москвичей напугали сильным ветром

Погода в столичном регионе ухудшится после 14:00 во вторник, 10 апреля. Об этом синоптики сообщили «Интерфаксу»

В метеобюро Москвы рассказали, что до 21:00 в столице ожидается сильный ветер с порывами от 15 метров в секунду. Гидрометцентр России из-за усиления ветра повысил уровень погодной опасности на 11 апреля до «желтого». Кроме того, по прогнозам синоптиков, во вторник и в ночь на среду в Москве и Подмосковье будут кратковременные дожди.

9 апреля сообщалось, что вторник станет самым теплым днем недели. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла. Однако к вечеру из-за холодного атмосферного фронта температура резко понизится до плюс двух-четырех градусов выше нуля, возможна гроза.