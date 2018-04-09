Ещё
Петербуржцев напугали крупные трещины на сводах станции «Площадь Восстания»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербуржцев напугали крупные трещины на сводах станции «Площадь Восстания» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Петербуржцы заметили крупные трещины на сводах над путями на станции метро «Площадь Восстания». Видео опубликовало издание 78.ru.
В свою очередь в пресс-службе подземки уточнили, что трещины являются последствиями ночных работ и поводов для беспокойства быть не должно. «На ряде станций метрополитена в ночное время ведутся плановые ремонтные работы сводов как над путями, так и эскалаторных тоннелей. Трещин бояться не стоит, в метрополитене все под контролем», — сообщила пресс-секретарь Юлия Шавель.
Ночные работы в метро ведутся поэтапно, так что какое-то время петербуржцы будут наблюдать подобные следы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
На станцию «Новокрестовская» подали электричество В Петербурге 1 апреля перекроют улицы из-за крестного хода Режим работы вестибюлей «Невского проспекта» изменится на четыре дня
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган нацелился на Донбасс258
Авиаудару по Сирии нашли объяснение135
Евро превысил 75 рублей109
Черный понедельник наступил для России804
Акции Сбербанка рухнули184
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение