Петербуржцев напугали крупные трещины на сводах станции «Площадь Восстания»

Петербуржцы заметили крупные трещины на сводах над путями на станции метро «Площадь Восстания». Видео опубликовало издание 78.ru.

В свою очередь в пресс-службе подземки уточнили, что трещины являются последствиями ночных работ и поводов для беспокойства быть не должно. «На ряде станций метрополитена в ночное время ведутся плановые ремонтные работы сводов как над путями, так и эскалаторных тоннелей. Трещин бояться не стоит, в метрополитене все под контролем», — сообщила пресс-секретарь Юлия Шавель

Ночные работы в метро ведутся поэтапно, так что какое-то время петербуржцы будут наблюдать подобные следы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.