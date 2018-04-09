В Доме ремесел на ВДНХ пройдет фестиваль деревянной игрушки

В Доме ремёсел на ВДНХ 14 и 15 апреля (в павильоне №47) пройдет фестиваль деревянной игрушки. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«Творческие мастерские представят на выставке-ярмарке игрушки, созданные мастерами и дизайнерами из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара и других регионов России», — говорится в сообщении.

Посетители фестиваля смогут прикоснуться к удивительному сказочному миру детства, увидеть, как исторические традиции пересекаются с современными трендами в дизайне и технологиях.