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На ВДНХ пройдет фестиваль деревянной игрушки
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В Доме ремесел на ВДНХ пройдет фестиваль деревянной игрушки 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
В Доме ремёсел на ВДНХ 14 и 15 апреля (в павильоне №47) пройдет фестиваль деревянной игрушки. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«Творческие мастерские представят на выставке-ярмарке игрушки, созданные мастерами и дизайнерами из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара и других регионов России», — говорится в сообщении.
Посетители фестиваля смогут прикоснуться к удивительному сказочному миру детства, увидеть, как исторические традиции пересекаются с современными трендами в дизайне и технологиях.
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