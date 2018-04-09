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Фестиваль деревянной игрушки пройдет в Доме ремесел на ВДНХ
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Фестиваль деревянной игрушки пройдет в Доме ремесел на ВДНХ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фестиваль деревянной игрушки пройдет в Доме ремесел (павильон №47) на ВДНХ 14 и 15 апреля, сообщили в пресс-службе выставки.
«Творческие мастерские представят на выставке-ярмарке игрушки, созданные мастерами и дизайнерами из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара и других регионов России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на открытой площадке возле павильона №47 разместится зона уличных активностей. Здесь пройдут соревнования для детей и взрослых на меткость, силу и сноровку. Также на уличной площадке пройдут мастер-классы по столярному ремеслу.
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