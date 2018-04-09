Фестиваль деревянной игрушки пройдет в Доме ремесел на ВДНХ 

Фестиваль деревянной игрушки пройдет в Доме ремесел (павильон №47) на ВДНХ 14 и 15 апреля, сообщили в пресс-службе выставки.
«Творческие мастерские представят на выставке-ярмарке игрушки, созданные мастерами и дизайнерами из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара и других регионов России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на открытой площадке возле павильона №47 разместится зона уличных активностей. Здесь пройдут соревнования для детей и взрослых на меткость, силу и сноровку. Также на уличной площадке пройдут мастер-классы по столярному ремеслу.