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Хантымансийсцы обсудят, как будут выглядеть дворы югорской столицы
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Хантымансийсцы обсудят, как будут выглядеть дворы югорской столицы 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Завтра в Ханты-Мансийске стартуют общественные обсуждения вопросов благоустройства придомовых территорий. Горожанам предстоит рассмотреть проекты дворовых площадок, которые будут построены в столице региона в ближайшие годы. Таких объектов — 18. Общественные обсуждения состоятся в малом зале культурно-досугового центра «Октябрь» в 17.30 часов.
Как отмечают в Департаменте городского хозяйства — инициаторами перемен в своих дворах выступили сами горожане. На обсуждение будут представлены проекты обустройства дворовой территории по улице Ленина, дом 82 — улице Красноармейская, дом 4, а также проект жилого квартала по улице Карла Маркса, дома 2,4,6,8. Строительство этих объектов намеченона 2018 год.
Кроме того, в текущем году планируется провести работы по совершенствованию общественных территорий. В планах строительство площадки для выгула собак по улице Рябиновая, благоустройство территории общего пользования в районе СУ-967, реконструкция существующих пандусов — тротуаров в районе Храма «Воскресения Христова», устройство сети велодорожек. Обсуждение этих проектов было проведено в минувшем году.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий осуществляются в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
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