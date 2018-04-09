Хантымансийсцы обсудят, как будут выглядеть дворы югорской столицы

Завтра в Ханты-Мансийске стартуют общественные обсуждения вопросов благоустройства придомовых территорий. Горожанам предстоит рассмотреть проекты дворовых площадок, которые будут построены в столице региона в ближайшие годы. Таких объектов — 18. Общественные обсуждения состоятся в малом зале культурно-досугового центра «Октябрь» в 17.30 часов.

Как отмечают в Департаменте городского хозяйства — инициаторами перемен в своих дворах выступили сами горожане. На обсуждение будут представлены проекты обустройства дворовой территории по улице Ленина, дом 82 — улице Красноармейская, дом 4, а также проект жилого квартала по улице Карла Маркса, дома 2,4,6,8. Строительство этих объектов намеченона 2018 год.

Кроме того, в текущем году планируется провести работы по совершенствованию общественных территорий. В планах строительство площадки для выгула собак по улице Рябиновая, благоустройство территории общего пользования в районе СУ-967, реконструкция существующих пандусов — тротуаров в районе Храма «Воскресения Христова», устройство сети велодорожек. Обсуждение этих проектов было проведено в минувшем году.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий осуществляются в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».