Ещё
Мэр поблагодарил участников фестиваля «Пасхальный дар»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин поблагодарил участников фестиваля «Пасхальный дар» за работу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в понедельник площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Профсоюзной улице и поблагодарили всех организаторов и участников мероприятия за сотрудничество с благотворительными фондами.
"Фестиваль "Пасхальный дар" проводится Москве уже в пятый раз. На этом фестивале всегда была обширная благотворительная программа. Но в этом году с согласия всех участников фестиваля мы сделали благотворительность лейтмотивом "Пасхального дара". Впервые свои программы на фестивале представляют сразу 20 крупнейших благотворительных фондов Москвы", — сказал он.
Мэр поздравил православных москвичей с праздником Пасхи и поблагодарил работников сферы искусства, которые проводят благотворительные концерты в рамках фестиваля. "Хотел бы также поблагодарить наши предприятия торговли. Они обязались 5% всей своей выручки перечислять на благотворительность", — добавил Собянин.
Мэр вручил настоятелям храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских Патриаршего подворья в Старых Черемушках сертификаты на создание резных наличников. Настоятели храма святого праведного Иоанна Кронштадтского получили сертификат на возведение современной детской площадки на территории, прилегающей к храму.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил москвичей с праздником и выразил столичным властям признательность за создание удобных фестивальных площадок. "Люди, которые живут здесь, могут иметь место встречи, досуга, проведения праздников. Это замечательная инициатива наших городских властей", — подчеркнул патриарх.
Фестиваль "Пасхальный дар" проходит с 7 по 15 апреля на 30 площадках Москвы. В мероприятиях принимают участие более 20 благотворительных фондов, среди которых "ОРБИ", "Со-Единение", "Артист", "Бюро добрых дел", "Старость в радость", "Вера", "Спешите делать добро" и другие.
Организации проводят для гостей фестиваля серию развлекательных мероприятий: мастер-классов, лекций, семинаров, концертов, аукционов, а также организуют сбор пожертвований. В течение всего фестиваля будет открыт сбор пожертвований через sms на номер 7715. Для этого нужно будет отправить слово "Добро", поставить пробел и указать сумму. Деньги распределятся после фестиваля между фондами-участниками.
РИА Новости: последние новости
В Москве число вакансий в 4,3 раза превысило количество безработных На Лесной улице в Москве тротуары расширят и замостят гранитной плиткой В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган нацелился на Донбасс257
Авиаудару по Сирии нашли объяснение133
Евро превысил 75 рублей109
Черный понедельник наступил для России800
Акции Сбербанка рухнули184
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение