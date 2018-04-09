В обновленном парке района Северное Бутово оборудуют большую спортивную зону

А также здесь, в Северном Бутове, в парке поймы реки Битца, откроют павильоны с едой, установят новые лавочки и урны.

Зеленая территория занимает около 15 гектаров в районе Северное Бутово. Рядом находится станция метро «Бульвар Дмитрия Донского». Вблизи парка живут более 40 тысяч человек. Горожане привыкли гулять с детьми и встречаться с друзьями в парке.

Территория вокруг прудов в обновленном парке будет предназначена для пеших прогулок и спокойного отдыха. Дорожки выложат плиткой и произведут укладку асфальта, выполнят реконструкцию пешеходных мостиков через реку, а у воды соорудят деревянные настилы, где посетители смогут посидеть и полюбоваться окружающим пейзажем.