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В обновленном парке района Северное Бутово оборудуют большую спортивную зону
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В обновленном парке района Северное Бутово оборудуют большую спортивную зону 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
А также здесь, в Северном Бутове, в парке поймы реки Битца, откроют павильоны с едой, установят новые лавочки и урны.
Зеленая территория занимает около 15 гектаров в районе Северное Бутово. Рядом находится станция метро «Бульвар Дмитрия Донского». Вблизи парка живут более 40 тысяч человек. Горожане привыкли гулять с детьми и встречаться с друзьями в парке.
Территория вокруг прудов в обновленном парке будет предназначена для пеших прогулок и спокойного отдыха. Дорожки выложат плиткой и произведут укладку асфальта, выполнят реконструкцию пешеходных мостиков через реку, а у воды соорудят деревянные настилы, где посетители смогут посидеть и полюбоваться окружающим пейзажем.
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