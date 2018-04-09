Московское метро перевели на резервное питание

Московское метро объяснило сегодняшний сбой на Замоскворецкой линии: по данным пресс-службы предприятия, это связано с падением напряжения.

В метрополитене отмечают, что проблемы возникли на электроподстанции на Раушской набережной. Службы города делают все возможное, чтобы наладить работу оборудования. А пока подземку перевели на резервные источники питания.

Отметим, что увеличенные интервалы сейчас наблюдаются на всей Замоскворецкой линии. Постепенно транспортное предприятие вводит движение в график.