Ещё
Метро перевели на резервное питание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московское метро перевели на резервное питание 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московское метро объяснило сегодняшний сбой на Замоскворецкой линии: по данным пресс-службы предприятия, это связано с падением напряжения.
В метрополитене отмечают, что проблемы возникли на электроподстанции на Раушской набережной. Службы города делают все возможное, чтобы наладить работу оборудования. А пока подземку перевели на резервные источники питания.
Отметим, что увеличенные интервалы сейчас наблюдаются на всей Замоскворецкой линии. Постепенно транспортное предприятие вводит движение в график.
Российская Газета: последние новости
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году В московском метро остановились поезда на "синей" ветке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России797
Акции Сбербанка рухнули137
Путин наградил американского генерала81
Курс доллара преодолел новый рубеж283
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй88
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение