Недалеко от Савеловского 12 апреля ограничат движение транспорта

На нескольких улицах вблизи Савеловского в четверг, 12 апреля, ограничат движение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С 20.00 до полуночи движение будет ограничено на участке проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке улицы 3-я Песчаная от улицы Куусинена до улицы 2-я Песчаная», — говорится в сообщении пресс-службы.

Поясняется, что ограничения связаны с проведением футбольного матча между ЦСКА и лондонским «Арсеналом» на стадионе «ВЭБ Арена». (мю)