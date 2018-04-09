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Недалеко от Савеловского 12 апреля ограничат движение транспорта
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Недалеко от Савеловского 12 апреля ограничат движение транспорта 

Управа района Савеловский города Москвы 44 минуты назад
На нескольких улицах вблизи Савеловского в четверг, 12 апреля, ограничат движение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«С 20.00 до полуночи движение будет ограничено на участке проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке улицы 3-я Песчаная от улицы Куусинена до улицы 2-я Песчаная», — говорится в сообщении пресс-службы.
Поясняется, что ограничения связаны с проведением футбольного матча между ЦСКА и лондонским «Арсеналом» на стадионе «ВЭБ Арена». (мю)
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