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Погода в Петербурге на один градус не дотянула до температурного рекорда
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Погода в Петербурге на один градус не дотянула до температурного рекорда 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Несмотря на резкое улучшение погоды в Санкт-Петербурге в понедельник, температура воздуха, которая достигла 17 градусов тепла, оказалась на 1,3 градуса ниже рекорда 17-летней давности, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Увы, рекорда температуры не получилось. И хотя в большинстве районов города температура воздуха достигла +19 градусов, на метеостанции «Санкт-Петербург», по которой все рекорды отмечают, максимум всего +17 градусов. Термический ветер в середине дня потянул со льда залива и понизил температуру воздуха по всей прибрежной части города", — написал Колесов на своей странице в Facebook.
Как уточнил синоптик, максимальная температура была зафиксирована в Петербурге 9 апреля 2001 года и составила 18,3 градуса тепла.
Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник дневная температура воздуха в Петербурге составит около 7 градусов тепла, к четвергу потеплеет до 10 градусов.
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