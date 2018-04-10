Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Вторник в столичном регионе стал самым теплым днем с начала года, уже к 12 часам дня воздух в Москве прогрелся до 18,3 градуса тепла, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков

"Максимальное значение температуры было вчера, оно составило 18 градусов. Сегодня, по данным на 12 часов, она составила уже 18,3 градуса. Это в этом году самая высокая температура с 1 января", — сказал Синенков РИА Новости во вторник.

Ранее сообщалось, что максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 18 — плюс 20 градусов, по области воздух может прогреться до плюс 22 градусов. Не исключено, что вечером в столичном регионе прольют дожди и первая гроза.