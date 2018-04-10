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Первая весенняя гроза ожидается в столичном регионе вечером во вторник
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Первая весенняя гроза ожидается в столичном регионе вечером во вторник 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Фото: Москва24
Вторник, 10 апреля, в столице станет самым теплым днем недели, воздух прогреется до 20 градусов. Вечером в Москве и Подмосковье пройдет дождь, не исключена гроза. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
Вторник станет самым теплым днем недели с температурой на 8-9 градусов выше положенного, что соответствует майским показателям. Только вечером скажется влияние холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными ливневыми осадками, порывистым ветром и началом вторжения полярного воздуха. Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, вечером (после 18:00-19:00) кратковременный дождь, местами не исключена гроза. Максимальная температура воздуха в столице — плюс 18-20 градусов, по области — плюс 16-21 градусов», — говорится в сообщении.
Также ожидается юго-западный с переходом на северный ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать, вечером станет расти и составит 749 мм ртутного столба.
По данным синоптиков, за минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ осадки не зафиксированы. Минимальная ночная температура воздуха в столице была плюс 8,3 градуса, разброс температур по региону составил от плюс 4,8 градусов (Коломна) до плюс 9,9 градусов (Балчуг).
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