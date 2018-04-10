Первая весенняя гроза ожидается в столичном регионе вечером во вторник

Вторник, 10 апреля, в столице станет самым теплым днем недели, воздух прогреется до 20 градусов. Вечером в Москве Подмосковье пройдет дождь, не исключена гроза. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Вторник станет самым теплым днем недели с температурой на 8-9 градусов выше положенного, что соответствует майским показателям. Только вечером скажется влияние холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными ливневыми осадками, порывистым ветром и началом вторжения полярного воздуха. Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, вечером (после 18:00-19:00) кратковременный дождь, местами не исключена гроза. Максимальная температура воздуха в столице — плюс 18-20 градусов, по области — плюс 16-21 градусов», — говорится в сообщении.

Также ожидается юго-западный с переходом на северный ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать, вечером станет расти и составит 749 мм ртутного столба.