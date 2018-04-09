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«Майские» 19 градусов тепла зафиксированы в Москве 9 апреля
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«Майские» 19 градусов тепла зафиксированы в Москве 9 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Новые Округа
В Москву пришла майская погода — по состоянию на 15:00 9 апреля в центре столицы воздух прогрелся почти до 19 градусов тепла. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«По данным на 15:00 на базовой московской метеостанции ВВЦ воздух прогрелся до плюс 18 градусов, в Тушино плюс 18,3 градусов. Теплее всего на Балчуге: плюс 18,7 градусов. Такие температурные показатели на 7-8 градусов выше положенного по статистике и точь-в-точь соответствуют климатическим показателям середины мая», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, 10 апреля столбики термометров поднимутся еще выше. «Вторник станет самым теплым днем недели. Даже ночью в столице не прохладнее плюс 4-9 градусов, а днем воздух успеет прогреться до плюс 15-20 градусов. Только вечером и в ночь на среду скажется влияние и прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными ливневыми осадками, порывистым ветром и стремительным вторжением полярного воздуха», — пояснили синоптики.
Ранее Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос» сообщили, что в столице вечером 10 апреля и в ночь на 11 апреля резко похолодает, но солнечная и теплая погода вернется уже с 12 апреля.
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 Ещё 12 источников 
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