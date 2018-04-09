В Москве собрались готовить IT-медиков

Первый Московский государственный медицинский университет (МГМУ) имени Сеченова начнет готовить IT-медиков и сетевых врачей. Об этом сообщил заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Георгий Лебедев на круглом столе в Госдуме, передает агентство «Москва».

«Мы создали институт цифровой медицины, в который входят две кафедры — кафедра информационных интернет-технологий, кафедра медицинской информатики и статистики, и лаборатория электронного здравоохранения», — сказал он.

Лебедев уточнил, что сетевой врач будет заниматься методами, которые появляются в так называемом цифровом здравоохранении. «Это применение математических методов в медицине для обработки данных, для получения нового качества анализов и применение методов искусственного интеллекта», — рассказал представитель университета.

Дополнительные дисциплины введут в МГМУ имени Сеченова со следующего учебного года. После обучения по одной из этих двух специальностей студент будет получать диплом и удостоверение о повышении квалификации.