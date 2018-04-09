Ещё
В Москве собрались готовить IT-медиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве собрались готовить IT-медиков 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый Московский государственный медицинский университет (МГМУ) имени Сеченова начнет готовить IT-медиков и сетевых врачей. Об этом сообщил заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Георгий Лебедев на круглом столе в Госдуме, передает агентство «Москва».
«Мы создали институт цифровой медицины, в который входят две кафедры — кафедра информационных интернет-технологий, кафедра медицинской информатики и статистики, и лаборатория электронного здравоохранения», — сказал он.
Лебедев уточнил, что сетевой врач будет заниматься методами, которые появляются в так называемом цифровом здравоохранении. «Это применение математических методов в медицине для обработки данных, для получения нового качества анализов и применение методов искусственного интеллекта», — рассказал представитель университета.
Дополнительные дисциплины введут в МГМУ имени Сеченова со следующего учебного года. После обучения по одной из этих двух специальностей студент будет получать диплом и удостоверение о повышении квалификации.
Мослента: последние новости
Электробусы поедут по Москве в сентябре Москва окончательно избавится от зимы за сутки Москву снова перекопают
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением239
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня58
Первые плоды санкций США. Что будет дальше914
Эрдоган нацелился на Донбасс326
Галкин поделился личной трагедией31
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение