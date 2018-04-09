В Орле до конца апреля ограничат движение транспорта по трём улицам

До 30 апреля в Орле запретят движение транспорта по трём городским улицам, сообщила пресс-служба мэрии.

Из-за работ по бурению скважин в Орле нельзя будет проехать по улице Гостиная, в районе дома №2 на участке от Красного моста до пересечения с улицей Гагарина; по улице Московская, в районе дома №1 по площади Мира; по улице Пушкина, в районе дома №2 по улице Фомина.

Кроме того, во время генеральной репетиции и в день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Орле запретят движение и парковку автомобилей. Где и когда будут перекрыты улицы, читайте здесь.