В Москве более тысячи пар поженятся в мае

В столице свадебные церемонии к майским праздникам 2018 года приурочили более 1 тысячи пар. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

Число желающих связать себя узами брака в первую неделю мая превысило прошлогодние показатели. Тогда в Москве поженились 972 пары, то в этом году органы ЗАГС приняли 1 тысячу 16 заявлений о заключении браков. В этот раз рабочие дни отделений ЗАГС выпадают на 3, 4, 5 и 8 мая, — говорится в сообщении.

Как пояснила начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева , молодожены вообще очень любят играть свадьбы в начале мая. И не боятся приметы: "пожениться в мае, всю жизнь маяться". Как ни странно, по статистике, именно майские браки оказываются самыми долговечными. А период между майскими праздниками как нельзя лучше подходит для финальных приготовлений к свадебному торжеству, ведь в запасе у молодоженов несколько выходных дней.