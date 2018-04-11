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Более тысячи пар поженятся в мае
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В Москве более тысячи пар поженятся в мае 

Коньково 52 минуты назад
В столице свадебные церемонии к майским праздникам 2018 года приурочили более 1 тысячи пар. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
Число желающих связать себя узами брака в первую неделю мая превысило прошлогодние показатели. Тогда в Москве поженились 972 пары, то в этом году органы ЗАГС приняли 1 тысячу 16 заявлений о заключении браков. В этот раз рабочие дни отделений ЗАГС выпадают на 3, 4, 5 и 8 мая, — говорится в сообщении.
Как пояснила начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, молодожены вообще очень любят играть свадьбы в начале мая. И не боятся приметы: "пожениться в мае, всю жизнь маяться". Как ни странно, по статистике, именно майские браки оказываются самыми долговечными. А период между майскими праздниками как нельзя лучше подходит для финальных приготовлений к свадебному торжеству, ведь в запасе у молодоженов несколько выходных дней.
С приходом теплой погоды более востребованной становится выездная регистрация брака. Свадебные церемонии в старинных русских усадьбах и особняках придают событию особую значимость и торжественность. В столице есть сразу несколько учреждений культуры и объектов культурного наследия, в которых проводят торжественную регистрацию брака. Это Государственный музей керамики и усадьба «Кусково», усадьба «Влахернское-Кузьминки», Мемориальная квартира А. Пушкина на ул. Арбат, Центральный музей Великой Отечественной войны, музей-усадьба «Люблино», Галерея народного художника СССР Ильи Глазунова, музей-заповедник «Царицыно», Петровский путевой дворец, гостиница «Даниловская» на территории Московской патриархии при Свято-Даниловом монастыре, музей-заповедник «Коломенское», особняк Петра Смирнова на Тверском бульваре и Московский зоопарк.
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