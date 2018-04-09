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Лекции о ЧМ-2018 будут идти в выставочном центре на Брестской
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Лекции о ЧМ-2018 будут идти в выставочном центре на Брестской 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы решили включить курс лекций о ЧМ-2018 в программу выставочного центра «Дом на Брестской» по итогам голосования на портале «Активный гражданин». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.
"По итогам голосования, прошедшего в проекте «Активный гражданин», планируется провести книжную выставку о метро, организовать курс лекций, посвященных ЧМ-2018, и обновить уникальную интерактивную карту Москвы. Всего в голосовании приняли участие практически 200 тыс. горожан", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.
Большинство участников голосования (30%) посчитали, что тематика предстоящей книжной выставки должна касаться подземного мира города. 26% респондентов предпочли узнать на выставке «Москва встречает гостей чемпионата мира по футболу», как будут использоваться построенные объекты после первенства.
"Дом на Брестской" это конгрессно-выставочный центр ГБУ «Мосстройинформ», площадка для демонстрации планов градостроительного развития и результатов развития Стройкомплекса Москвы. Основная задача центра — проведение конгрессно-выставочных мероприятий в сфере градостроительства, архитектуры и дизайна.
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