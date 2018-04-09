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В Омской области четыре электрички будут курсировать ежедневно
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В Омской области четыре электрички будут курсировать ежедневно 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
С 13 апреля в Омской области изменится график движения электричек. Так, четыре электропоезда будут курсировать ежедневно. Изменения коснуться маршрутов «Омск –Калачинская», которая отправляется от омского железнодорожного вокзала в 10.25; «Каланчинская-Омск» с отправлением в 13.46, «Московка — Драгунская» (отправление со станции Московка в 10:27, со станции Омск-Пассажирский в 10:48); 6566 Драгунская — Московка (отправление со станции Драгунская в 14:00, со станции Омск-Пассажирский в 16:15).
Добавим, что ранее эти электрички курсировали лишь по выходным. Омичей просят планировать свои поездки с учётом изменения расписания.
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