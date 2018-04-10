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Более 20 объектов парковочного пространства создадут в центре Москвы в 2018 году
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Более 20 объектов парковочного пространства создадут в центре Москвы в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В центре Москвы за текущий год планируется создать более 20 подземных паркингов и три парковки, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.
«В 2018 году в Центральном административном округе столицы планируется ввести в эксплуатацию 22 подземных паркинга в составе жилых комплексов и три плоскостные парковки. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию две плоскостные парковки на Триумфальной и Болотной площадях», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Он добавил, что во втором квартале будет введена в эксплуатацию плоскостная парковка на Рогожском Валу. Всего на плоскостных парковках одновременно смогут парковаться 139 автомобилей. При этом основное внимание при развитии парковочного пространства центра города уделяется строительству подземных паркингов.
По его словам, строительство поземных паркингов позволяет избежать хаоса в исторической части города, которая не рассчитана на большое количество автомобилей.
«Работы в центре столицы ведутся в рамках мероприятий утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным госпрограммы «Градостроительная политика», — напомнил Левкин.
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