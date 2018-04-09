В Тимирязевку вернулись рыжие огари

Сегодня на территории Тимирязевской академии появилась первая пара огарей. Птицы прилетели с зимовки и осваиваются в родных местах.

Лёд на озере еще не растаял, на лужайках едва пробивается зелень травы, а первая пара огарей уже прилетела на территорию Тимирязевки. У академического пруда птицы спокойно щиплют побеги первой весенней травы и деловито «разговаривают» между собой. Вид пернатой идиллии привлекает: прохожие замедляют шаг и любуются птицами. Природа окрасила пернатых в ярко-коричневый цвет, их еще называют красными утками. Крылья у птиц белые, а маховые перья — черные. У самца в период гнездовья появляется черная полоска на шее.

Огари — самые крупные среди уток — по своим размерам напоминают гусей: в полете их можно легко перепутать. Гнездятся они в дуплах, под корягами, но больше всего любят чердачные помещения высоток, например, шестнадцатиэтажное общежитие № 8 Тимирязевской академии. Когда приходит время летать, птенцы просто пикируют с крыши высотки. И всегда приземляются, не разбиваясь. А на пруду они учатся плавать, кормиться.