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Первые московские электробусы с USB-зарядками и Wi-Fi появятся до сентября
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Первые московские электробусы с USB-зарядками и Wi-Fi появятся до сентября 

Ferra.ru 1 час назад
Первые московские электробусы появятся на улицах столицы до сентября 2018 года. Об этом рассказал заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Электробусы оснастят системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки гаджетов. Кроме того, в них будет бесплатный Wi-Fi.
Для электробусов всех производителей установят одинаковые зарядные станции. Поэтому водители смогут подзарядить транспорт, даже если изменят маршрут.
Чтобы сформулировать требования к новому транспорту, в Москве в прошлом году протестировали разные модели электробусов: финские, китайские, белорусские и российские. Московский электробус должен вмещать не меньше 85 пассажиров, быть низкопольным и удобным для маломобильных горожан.
Одну из новых моделей в феврале представил завод ЛиАЗ. Мультиплексная система управления позволяет удаленно отслеживать больше 300 параметров: температуру в салоне, износ расходных материалов и другие. Эта модель очень быстро заряжается — за пять-шесть минут. Полный заряд позволяет транспорту проехать от 50 до 60 километров, поэтому его можно использовать на любом маршруте.
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