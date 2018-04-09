Первые московские электробусы с USB-зарядками и Wi-Fi появятся до сентября

Первые московские электробусы появятся на улицах столицы до сентября 2018 года. Об этом рассказал заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Электробусы оснастят системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки гаджетов. Кроме того, в них будет бесплатный Wi-Fi.

Для электробусов всех производителей установят одинаковые зарядные станции. Поэтому водители смогут подзарядить транспорт, даже если изменят маршрут.

Чтобы сформулировать требования к новому транспорту, в Москве в прошлом году протестировали разные модели электробусов: финские, китайские, белорусские и российские. Московский электробус должен вмещать не меньше 85 пассажиров, быть низкопольным и удобным для маломобильных горожан.