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Держатели социальной карты москвича смогут посетить парк «Зарядье» по льготной цене
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Держатели социальной карты москвича смогут посетить парк «Зарядье» по льготной цене 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
«Держатели социальной карты, имеющие право на меры социальной поддержки, могут посетить медиакомплексы «Полет» и «Машина времени» и Подземный музей парка «Зарядье» по льготной цене без предъявления подтверждающих документов. Для этого необходимо предъявить карту в кассе парка. Скидка составит 20%. Также льготы действуют на занятия в Заповедном посольстве и посещение Флорариума», — говорится в сообщении.
Уточняется, что посетить медиакомплекс «Машина времени» пенсионеры и многодетные смогут за 480 руб., «Полет» — за 640 руб., остальным держателям социальной карты скидка предоставляется согласно тарифам парка «Зарядье» (условия можно узнать в кассах парка и на официальном сайте парка). Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I, II групп и детей-инвалидов вход в эти медиакомплексы бесплатный.
Для детей в возрасте от шести до 14 лет стоимость входа в медиакомплексы «Машина времени» и «Полет» составляет 150 руб. Юные москвичи от 14 до 18 лет могут посетить медиакомплекс «Машина времени» за 300 руб., «Полет» — за 400 руб. Указанные цены действуют и при предъявлении социальной карты соответствующими категориями граждан.
Ранее социальная карта уже стала заменять документ, удостоверяющий право на получение меры социальной поддержки, для прохода на катки ВДНХ и Парка Горького, для посещения 90 музейных площадок города учащимися в рамках проекта «Музеи — детям», а также в поездах «Аэроэкспресс» для держателей, имеющих право на льготный проезд.
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