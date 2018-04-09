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Тепло пришло в Москву ненадолго
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Тепло пришло в Москву ненадолго 

Коньково 55 минут назад
Фото: Коньково
Холодать начнет уже к среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«В начале недели антициклон порадует солнечной и очень теплой погодой, соответствующей скорее третьей декаде апреля. В понедельник при умеренном юго-западном ветре воздух в Москве прогреется до 15-17 градусов тепла», — говорится в сообщении.
В ночь на вторник температура воздуха в столице составит 5-7 градусов тепла, днем — 16-18 градусов. Это гораздо выше климатической нормы. Вечером ожидается небольшой дождь, и уже в ночь на среду порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 2-4 градуса тепла, днем в среду — 7-9 градусов тепла. В четверг, 12 апреля, в Москве ожидается 9-11 градусов тепла, в пятницу, 13 апреля — 9-14 градусов. Это уже полностью соответствует климатической номер середины апреля.
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