Тепло пришло в Москву ненадолго

Холодать начнет уже к среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В начале недели антициклон порадует солнечной и очень теплой погодой, соответствующей скорее третьей декаде апреля. В понедельник при умеренном юго-западном ветре воздух в Москве прогреется до 15-17 градусов тепла», — говорится в сообщении.

В ночь на вторник температура воздуха в столице составит 5-7 градусов тепла, днем — 16-18 градусов. Это гораздо выше климатической нормы. Вечером ожидается небольшой дождь, и уже в ночь на среду порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 2-4 градуса тепла, днем в среду — 7-9 градусов тепла. В четверг, 12 апреля, в Москве ожидается 9-11 градусов тепла, в пятницу, 13 апреля — 9-14 градусов. Это уже полностью соответствует климатической номер середины апреля.