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На майские праздники в Башкирии потеплеет до 20 градусов
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На майские праздники в Башкирии потеплеет до 20 градусов 

ufa1.ru 47 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии майские выходные будут тёплыми и без осадков. Согласно долгосрочному прогнозу, в первую неделю мая жителей республики ждёт тёплая весенняя температура. Столбик термометра поднимется до +18, +20 градусов.
На неделе с 9 по 15 апреля воздух за окном прогреется до +4, +8 градусов. Солнечная погода сменится к середине семидневки осадками в виде снега и дождя. Ночью по-прежнему будет прохладно, -5, -6 градусов.
В 20-х числах апреля столбик термометра поползёт вверх. Ночные температуры перевалят через нулевую отметку в сторону положительных, а дневные достигнут +10, +14 градусов. По предварительным прогнозам, осадков до конца месяца не ожидается.
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