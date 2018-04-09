На майские праздники в Башкирии потеплеет до 20 градусов

Башкирии майские выходные будут тёплыми и без осадков. Согласно долгосрочному прогнозу, в первую неделю мая жителей республики ждёт тёплая весенняя температура. Столбик термометра поднимется до +18, +20 градусов.

На неделе с 9 по 15 апреля воздух за окном прогреется до +4, +8 градусов. Солнечная погода сменится к середине семидневки осадками в виде снега и дождя. Ночью по-прежнему будет прохладно, -5, -6 градусов.

В 20-х числах апреля столбик термометра поползёт вверх. Ночные температуры перевалят через нулевую отметку в сторону положительных, а дневные достигнут +10, +14 градусов. По предварительным прогнозам, осадков до конца месяца не ожидается.