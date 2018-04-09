Для будущих выпускников в колледжах пройдут дни открытых дверей

Колледжи Москвы проведут день открытых дверей для школьников. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы . Денис Гришкин

Традиционные дни открытых дверей «Сто дорог — одна твоя» пройдут в столичных колледжах в апреле.

По сообщению пресс-службы Правительства Москвы, по субботам, начиная с 7 апреля более чем на 200 площадках будущие выпускники и их родители могут познакомиться с возможностями профобучения, актуальными образовательными маршрутами и современным высокотехнологичным оборудованием.

Также в рамках дней открытых дверей участников познакомят особенностями трудоустройства и рынка труда.

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий и зарегистрироваться можно на портале среднего профессионального образования города Москвы в разделе «Дни открытых дверей „Сто дорог — одна твоя“».