Ещё
Для будущих выпускников в колледжах пройдут дни открытых дверей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для будущих выпускников в колледжах пройдут дни открытых дверей 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Колледжи Москвы проведут день открытых дверей для школьников. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин
Традиционные дни открытых дверей «Сто дорог — одна твоя» пройдут в столичных колледжах в апреле.
По сообщению пресс-службы Правительства Москвы, по субботам, начиная с 7 апреля более чем на 200 площадках будущие выпускники и их родители могут познакомиться с возможностями профобучения, актуальными образовательными маршрутами и современным высокотехнологичным оборудованием.
Также в рамках дней открытых дверей участников познакомят особенностями трудоустройства и рынка труда.
Ознакомиться с полным перечнем мероприятий и зарегистрироваться можно на портале среднего профессионального образования города Москвы в разделе «Дни открытых дверей „Сто дорог — одна твоя“».
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Молодёжная палата совместно с православным молодежным движением Арфа поздравит ветеранов с праздником Вербное Воскресение Вороновцы могут отправиться на бесплатные экскурсии Новые детские сады могут построить на территории Новой Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России530
Курс доллара преодолел новый рубеж260
Акции Сбербанка рухнули68
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй85
Царев назвал следующего президента Украины110
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение