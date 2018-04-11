День космонавтики в учреждениях культуры Москвы

Парки культуры и отдыха

В парке «Красная Пресня» в 20:00 12 апреля можно будет почувствовать себя астрономом и понаблюдать за небесными объектами в ночном небе. Всех желающих научат настраивать телескоп по Полярной звезде, а также снимать на камеру планеты и туманности. Наблюдения проведут участники сообщества любителей астрономии «Урания». Астрономические наблюдения состоятся только в малооблачную погоду и продлятся до 22:00. Участие бесплатное.

В Парке «Кузьминки» можно будет создать своими руками модель космического корабля и прийти на лекцию «Мифы и заблуждения о космосе», чтобы узнать о тайнах космоса и черных дырах. Мероприятия начнутся в 15:00 и продлятся до 19:00. Лекция пройдет в актовом зале.

В Измайловском парке в выставочном павильоне «Арт-парк» состоится мастер-класс по созданию аппликации «Я космонавт». Участие бесплатное, начало в 16:00.

В парке «Фили» 12 апреля инсценируют шуточный запуск ракеты. Для начала всем желающим дадут ватман, маркеры и скотч и предложат создать самый яркий макет космического корабля. Лучшая поделка «полетит в космос». Ракету поместят в каркас и привяжут к кораблю воздушный шарик, наполненный гелием. Затем ее «запустят», открыв верхнюю часть каркаса. Мероприятие начнется в 12:05.

В Парке Победы на Поклонной горе в 10:00 ученики школы №998 будут нести вахту почетного караула у Вечного огня, а в 16:00 на детской площадке начнется мастер-класс по аппликации «Вселенная глазами детей». Участие бесплатное.

В Бабушкинском парке в 11:00 в Центре творчества и досуга пройдет конкурс рисунка «Звездные просторы». Принять участие может каждый желающий. Участие бесплатное.

В Парке Горького в 15:00 состоится торжественно открытие Обсерватории и закладка памятной капсулы. Можно будет понаблюдать за Солнцем и, возможно, Венерой. После этого можно будет пройти квест «В поисках звезд», а в 19:30 в лектории астрономы прочитают лекцию «День космонавтики», а вечером можно будет понаблюдать за звездами и туманностями.

Детские школы искусств

В кинозале Театрального художественно-технического колледжа (ул. Радио, 6/4, стр.1) 11 апреля пройдет конференция «Космос — это Мы». На мероприятии можно будет окунуться в межгалактическую жизнь других планет, опробовать на себе галактический мейкап, узнать тайны других планет, о культурной жизни инопланетян и многое другое. Зрители увидят фантастические космические танцы, и смогут в полной мере погрузиться в атмосферу космоса. Вход свободный. Начало мероприятия в 11:45.

В Детской музыкальной школе № 35 (ул. Трофимова, 15.) 11 апреля пройдёт концерт «Путь к звёздам» в форме литературно-музыкальной композиции. В программе концерта музыкальные произведения дополняются прочтением стихотворений на космическую тематику и рассуждениями о нашей и о других планетах Солнечной системы. Музыкальную часть представят выпускники школы всех отделений: фортепиано, сольного академического пения, оркестровых, народных и электромузыкальных инструментов. Участие бесплатное, начало в 18:00.

13 апреля в 17:00 в Детской школе искусств «Феникс» состоится праздничный концерт «На пути к звездам». Концерт посвящен загадочному миру звезд и планет. Вечер приурочен к празднованию 12 апреля Дня космонавтики. Свое мастерство продемонстрируют не только учащиеся школы, но также и педагоги. Праздничную атмосферу дополнит представленная «космическая» выставка работ учащихся. Вход свободный.

Кинотеатры

12 апреля в кинотеатре Спутник пройдет показ фильма « Андрея Тарковского «Солярис». Также в рамках программы «Москино детям» в кинотеатре Березка и Искра пройдут сеансы фильма «Большое космическое путешествие» Валентина Селиванова , а в программе «Книга на экране» в кинотеатре Искра покажут фильм Павла Клушанцева «Планета бурь». С подробной программой можно ознакомиться на сайте сети кинотеатров Москино. Участие платное.

Музеи и выставочные залы

В Музее космонавтики до 30 апреля открыта выставка, посвящённая памяти Первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина. На выставке впервые представлено письмо актрисы Фаины Георгиевны Раневской , написанное подруге-журналистке Татьяне Тэсс через два дня после гибели космонавта, и осколки корпуса и фонаря самолёта, на котором разбился первый космонавт. Вход по билетам в музей.

12 апреля при поддержке Музея космонавтики пройдет урок имени Ю. А. Гагарина «Гагаринский урок „Космос — это мы“. В этом году Гагаринский урок будет посвящён юбилейным датам: 55-летию полета В. В. Терешковой, 20-летию нахождения МКС на орбите Земли и 30-летию программы „Буран“. Начало мероприятия в 12:00. Вход по билетам в музей.

В Музее космонавтики 12 апреля можно будет увидеть реконструкцию этого полёта практически от первого лица благодаря симулятору Orbiter. Открытую лекцию проведёт Филипп Терехов, популяризатор космонавтики, блогер Geektimes и ЖЖ. Вход по билетам в музей. Начало мероприятия в 18:00. Предварительная регистрация по ссылке.

Музей космонавтики традиционно участвует в образовательной акции „Тотальный диктант“. 14 апреля всем желающим можно будет проверить свои знания в русском языке. На прошлых диктантах тексты читали: Герой России, космонавт-испытатель Елена Серова Вера Строкова , актриса московского театра „Мастерская Петра Фоменко“. Начало в 14:00. Участие по предварительной регистрации на сайте.

В Московском Планетарии 11 апреля пройдет онлайн лекция с космонавтом-испытателем РКК Энергия Марком Серовым „ТПК и программа исследования Луны“. Марк в этот момент будет участвовать в эксперименте и выйдет в прямой эфир специально для подписчиков в социальных сетях Московского Планетария. Подключиться к трансляции смогут все желающие. Марк Серов, который во время лекции будет находится в иммерсионной ванне и принимать участие в эксперименте по изучению влияния невесомости на организм, расскажет уникальные факты о программе Роскосмоса по освоению Луны, а также о строительстве ТПК Федерация, который будет доставлять космонавтов на окололунную орбиту.

В музее Урании Московского Планетария в День космонавтики пройдут авторские экскурсии. Посетители узнают о том, как в Планетарии под грифом секретности проходили занятия для первого отряда космонавтов, увидят макеты летательных аппаратов, фотовыставку Земля из космоса.