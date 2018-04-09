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Строительство эстакады для съезда с СЗХ на Северную рокаду начнут до конца года
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Строительство эстакады для съезда с СЗХ на Северную рокаду начнут до конца года 

Москва24 16 минут назад
Фото: Москва24
Строительство разворотной эстакады для съезда с Северо-Западной хорды на Северную рокаду могут начать в конце 2018 года. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
"Строительство разворотной эстакады, которая обеспечит съезд с Северо-Западной хорды на Северную рокаду, планируем начать в IV квартале. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, после их завершения проведем торговые процедуры для определения подрядной организации на строительство", — сказал он, передает Агентство «Москва».
Эстакаду планируют построить на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе. Ее длина составит 400 метров. Также там появится надземный пешеходный переход, шумозащитный экран и новые светофорные объекты.
Ранее сообщалось, что при строительстве хорд в Москве суммарно появится 125 искусственных сооружений. Предполагается, что проект строительства хорд даст городу новое полноценное транспортное кольцо общей протяженностью 240 километров.
За последние семь лет протяженность столичных дорог выросла на 16 процентов. За это время построено 676 километров дорог, почти 200 мостов, тоннелей и эстакад, а также 192 пешеходных перехода.
По словам Сергея Собянина, базовую дорожную сеть, включающую в себя Северо-Западную и Северо-Восточную хорды, Южную рокаду и улично-дорожную сеть ТиНАО, построят в ближайшие пять лет.
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