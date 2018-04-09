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Эстакаду длиной 400 метров построят между Большой Академической и Дмитровкой
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Эстакаду длиной 400 метров построят между Большой Академической и Дмитровкой 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Разворотную эстакаду, которая свяжет две городские хорды — Северо-Западную и Северо-Восточную, — начнут возводить в четвертом квартале 2018 года между Большой Академической улицей и Дмитровским шоссе. Ее длина составит около 400 метров. Об этом журналистам рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
— Планируется построить 350 метров съезда с улицы Большая Академическая на Северо-Восточную хорду, боковой проезд вдоль Октябрьской железной дороги и 850 метров участка Северо-Восточной хорды по шесть-восемь полос движения, — пояснил Бочкарев.
Чиновник добавил, что в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, а затем будет проведен аукцион на право строительства. (мю)
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