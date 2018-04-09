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Жителям Владивостока предложили выступить со своими проектами новогоднего оформления города
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Жителям Владивостока предложили выступить со своими проектами новогоднего оформления города 

Prim.News 32 минуты назад
Заявки будут принимать до 10 июня.
Положение о проведении городского конкурса на лучший творческий проект новогоднего оформления Владивостока к празднованию Нового 2019 года опубликовано на сайте городской администрации.
Конкурс на лучший творческий проект новогоднего оформления города Владивостока к празднованию Нового года и Рождества проводится в целях повышения мотивации к активной творческой деятельности жителей и организаций города, повышения уровня художественного-эстетического оформления территории, создания новогодней праздничной атмосферы и условий для активного отдыха взрослых и детей в зимний период.
Задачами конкурса являются создание альтернативных проектов новогоднего праздничного оформления города, подключение организаций и жителей города Владивостока к активной творческой деятельности, раскрытие творческого потенциала жителей города Владивостока.
Заявки будут принимать до 10 июня. Положение опубликовано здесь.
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