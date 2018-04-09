Движение на участках пяти улиц в Басманном районе ограничено до 30 апреля из-за инженерных работ

«Ограничения движения в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей действует на участках Златоустинского пер. от д. 1/11 в Малом Златоустинском пер. до ул. Маросейка; ул. Маросейка от Большого Златоустинского пер. до Большого Спасоглинищевского пер. ; Большого Спасоглинищевского пер. в районе д. 4/2, стр. 1; Старосадского пер. в районе д. 6/12, стр. 1; ул. Маросейка/ул. Покровка в районе пересечения с Армянским пер.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения на указанных участках действуют на одной полосе до 30 апреля круглосуточно.