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Доступ к платным парковкам может быть ограничен на участках ряда улиц в центре Москвы на этой неделе
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Доступ к платным парковкам может быть ограничен на участках ряда улиц в центре Москвы на этой неделе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва центр
Доступ к платным парковкам может быть ограничен на участках ряда улиц в центре Москвы на этой неделе из-за футбольного матча и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
«АМПП предупреждает автомобилистов, что на этой неделе на некоторых улицах города будет ограничено движение транспорта. В частности, в связи с проведением футбольного матча на стадионе ЦСКА будут перекрыты проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и ул. 3-я Песчаная от ул. Куусинена до ул. 2-я Песчаная. Движение по этим участкам запрещено с 20:00 12 апреля до 1:00 13 апреля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что кроме того, из-за ремонтных работ до 15 апреля ограничено движение по Певческому пер. Доступ к платным парковкам, расположенным на упомянутых участках улиц, также может быть ограничен. Это касается 30 общих парковочных мест и шести мест для инвалидов у стадиона ЦСКА и 20 общих и трех инвалидных мест в Певческом пер.
«Просим водителей учитывать данные изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных для этого местах. Полный список платных городских парковок можно посмотреть на карте парковок на сайте АМПП, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы», — добавили в пресс-службе.
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