В метро Екатеринбурга могут ввести пересадочный тариф

По мнению активистов, сейчас горожанам приходится переплачивать за проезд в общественном транспорте, об этом сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал»

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» создала петицию с обращением к сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу. Ее авторы просят городских властей ввести пересадочный тариф и в метро уральской столицы. По мнению активистов, так как пересадочный тариф действует только на наземном транспорте, пассажирам нередко приходится переплачивать за проезд. «Ежедневно екатеринбургским метрополитеном пользуются более 130 тысяч человек. Поскольку в Екатеринбурге всего одна ветка метро и девять станций, многим пассажирам необходимо воспользоваться также и наземными видами транспорта, чтобы добраться до ближайшей станции метро или от станции до точки назначения. Таким образом, пассажиры вынуждены платить двойную, а иногда и тройную плату за одну транспортную услугу», — говорится в петиции.

Общественники уверяют, что вынужденные переплаты заставляют пассажиров не только негативно относиться к общественному транспорту, но и нередко пересаживаться на такси или личный автомобиль.

«Мы просим главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба внедрить пересадочный тариф оплаты проезда в метро Екатеринбурга к 1 сентября 2018 года. Это позволит снизить стоимость передвижения по Екатеринбургу при помощи общественного транспорта, сократит автомобильные заторы на улицах, снизит вредные выбросы выхлопных газов и понизит напряжение от других негативных последствий пользования личным автотранспортом», — пишут авторы петиции.

Сейчас под сообщением подписались всего 39 человек.

Напомним, накануне в городской мэрии заявили, что на данный момент пересадочный тариф в общественном транспорте не пользуется особым спросом среди горожан, на него перешли меньше 1% пассажиров.