В связи с проведением футбольного матча ЦСКА — «Динамо» изменится движение автобусов

В связи с проведением футбольного матча на «ВТБ Арене» изменится маршрут движения двух автобусов №№175 и 818. Об этом сообщается в микроблоге Twitter ГУП «Мосгортранс».

Сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» на 3-й Песчаной футбол. После 17:00 поменяем автобусные маршруты № 175 и 818. Такие же изменения будут действовать вечером 12 апреля.

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— Мосгортранс (@mosgortrans_ru)

April 9, 2018

В связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» только 9 апреля с 17:00 и 12 апреля 2018 года с 19:30 до окончания мероприятий автобусы будут курсировать:

№ 175 — от метро «Сокол» до Песчаной площади; № 818 — на двух участках: — от метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой); — от Силикатного завода до Песчаной площади.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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