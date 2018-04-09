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В связи с проведением футбольного матча ЦСКА — «Динамо» изменится движение автобусов
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В связи с проведением футбольного матча ЦСКА — «Динамо» изменится движение автобусов 

Москва меняется 41 минуту назад
Фото: Москва меняется
В связи с проведением футбольного матча на «ВТБ Арене» изменится маршрут движения двух автобусов №№175 и 818. Об этом сообщается в микроблоге Twitter ГУП «Мосгортранс».
Сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» на 3-й Песчаной футбол. После 17:00 поменяем автобусные маршруты № 175 и 818. Такие же изменения будут действовать вечером 12 апреля.
https://t.co/HwYSLHs4Pm
— Мосгортранс (@mosgortrans_ru)
April 9, 2018
В связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» только 9 апреля с 17:00 и 12 апреля 2018 года с 19:30 до окончания мероприятий автобусы будут курсировать:
№ 175 — от метро «Сокол» до Песчаной площади; № 818 — на двух участках: — от метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой); — от Силикатного завода до Песчаной площади.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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