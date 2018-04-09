В САО построят два офисных здания

В составе строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ходынское поле» будет возведено два офисных здания, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Отмечается, что объекты составят единый ансамбль с наземным вестибюлем станции метро «ЦСКА».

Здания будут похожи, а помещения общего пользования будут строиться вокруг центрального «ядра». Планируется, что здесь будут открыты офисы компаний и кабинеты руководящего состава. Также здесь появится удобный паркинг. На кровлях планируется установить конструкции, перекликающиеся с элементами ландшафта.

Напомним, станция метро «ЦСКА», на базу которой возводят ТПУ, была открыта для пассажиров в феврале 2018 года в составе первого участка Большой кольцевой линии метро.