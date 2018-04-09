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В САО построят два офисных здания
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В САО построят два офисных здания 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В составе строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ходынское поле» будет возведено два офисных здания, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.
Отмечается, что объекты составят единый ансамбль с наземным вестибюлем станции метро «ЦСКА».
Здания будут похожи, а помещения общего пользования будут строиться вокруг центрального «ядра». Планируется, что здесь будут открыты офисы компаний и кабинеты руководящего состава. Также здесь появится удобный паркинг. На кровлях планируется установить конструкции, перекликающиеся с элементами ландшафта.
Напомним, станция метро «ЦСКА», на базу которой возводят ТПУ, была открыта для пассажиров в феврале 2018 года в составе первого участка Большой кольцевой линии метро.
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