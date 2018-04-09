Эстакаду для съезда с Северо‑Западной хорды в Москве начнут строить до конца 2018 года

Строительство эстакады для съезда с Северо-Западной хорды на Северную рокаду планируют начать до конца 2018 года, возводить ее будут на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы

«Строительство разворотной эстакады, которая обеспечит съезд с Северо-Западной хорды на Северную рокаду, планируем начать в четвертом квартале. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, после их завершения проведем торговые процедуры для определения подрядной организации на строительство», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев

Возведение разворотной эстакады планируется на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе.

Общая длина эстакады около 400 метров. Планируется строительство 350 метров съезда с улицы Большая Академическая на Северную рокаду, бокового проезда вдоль Октябрьской железной дороги и 850 метров участка Северной рокады по шесть-восемь полос движения. Кроме этого, будет построен надземный пешеходный переход, шумозащитный экран, будут переустроены и построены заново светофорные объекты. Строителям также необходимо будет в большом объеме выполнить переустройство инженерных сетей и коммуникаций.

Как отметил Бочкарев, строительство этого участка дороги необходимо для перераспределения транспортных потоков северной части города и снижения нагрузки на основные магистрали — Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе, север МКАДа, улицу Большая Академическая, Коровинское шоссе.