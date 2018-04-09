Эстакаду для Северной рокады и Северо-западной хорды в Москве начнут строить в 2018 году

Её протяжённость должна составить 400 м. Об этом заявили в столичном департаменте строительства. Как ожидается, работы начнутся от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе. В настоящее время проходят проектно-изыскательные работы. Помимо эстакады, планируется построить 350-метровый съезд с Большой Академической на Северную рокаду, вдоль Октябрьской железной дороги, и 850 м Северной рокады. Главная задача объекта — снижение нагрузки на север МКАД, Дмитровское, Ленинградское, Коровинское шоссе и Большую Академическую улицу. Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве начали реконструировать развязку на пересечении МКАД и Бесединского шоссе.