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Эстакаду для Северной рокады и Северо-западной хорды в Москве начнут строить в 2018 году
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Эстакаду для Северной рокады и Северо-западной хорды в Москве начнут строить в 2018 году 

RT на русском 16 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Её протяжённость должна составить 400 м.
Об этом заявили в столичном департаменте строительства.
Как ожидается, работы начнутся от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе.
В настоящее время проходят проектно-изыскательные работы.
Помимо эстакады, планируется построить 350-метровый съезд с Большой Академической на Северную рокаду, вдоль Октябрьской железной дороги, и 850 м Северной рокады.
Главная задача объекта — снижение нагрузки на север МКАД, Дмитровское, Ленинградское, Коровинское шоссе и Большую Академическую улицу.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве начали реконструировать развязку на пересечении МКАД и Бесединского шоссе.
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